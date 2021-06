Belfort : visite guidée au cœur de la toute nouvelle piscine du Parc aux Résidences [photos]

Le tarif unique n’a pas bougé, et ce malgré le coût des travaux. Damien Meslot s’en félicite et espère que ce nouveau complexe « suscitera des vocations » et rappelle que « la natation belfortaine est une natation d’excellence [pas moins de 6 clubs et 1 400 licenciés]. » L’accès spa, sauna, hammam et piscine sera lui de 12 euros pour les deux heures et pourra accueillir 19 personnes en même temps.