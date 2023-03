Belfort : une nouvelle école près de la maison de quartier des Forges

Un nouveau groupe scolaire va être construit rue Simone-Veil, à Belfort, juste à côté de la maison de quartier des Forges. Il va rassembler l’actuelle école maternelle Pauline-Kergomard et l’école élémentaire Jean-Moulin, situées non loin, rue Charles-Steiner.

Les deux écoles ne sont plus adaptées, notamment l’école maternelle, avec beaucoup de marches, des classes étroites. L’accessibilité est très limitée. Et la consommation énergétique des bâtiments n’est pas non plus bonne.

Le nouveau groupe scolaire s’étendra sur une surface de 2 000 m2 environ et la municipalité va investir 7 millions d’euros environ. La première rentrée est programmée en septembre 2027. 150 à 200 élèves y seront scolarisés. Il comprendra deux cours de récréation, une salle de restauration scolaire, une cuisine pédagogique, une dizaine de salles de classe, une salle de sieste, mais également des espaces d’accueil pour le péri-scolaire. La cantine sera faite sous la forme d’un self, avec une hauteur réglable, pour que les élèves de l’école maternelle puissent faire comme les grands et travailler leur autonomie. Un travail sur le confort acoustique et la qualité de l’air sera aussi mené.