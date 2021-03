Belfort: une histoire de haut débit qui a failli coûter 16 millions au Département

Cinq points successifs à l’ordre du jour du conseil départemental de ce jeudi 18 mars portaient sur des dossiers relatifs à la Boucle Locale de Haut Débit. Cinq points qui ont révélé que le Département a failli payer un peu plus de 16 millions d’euros dans le cadre d’une procédure contentieuse : c’est en effet la somme que demandait le délégataire retenu en 2008 à titre de dédommagement après avoir demandé une résiliation anticipée de cette DSP.

Comme l’a expliqué Eric Koeberlé en présentant ces rapports, le délégataire a argué du fait que le dégroupage par des opérateurs privés a compromis l’équilibre financier et a permis la multiplication des concurrents.

Déboutée au tribunal administratif de Besançon, l’entreprise délégataire a fait appel auprès du tribunal de Nancy, qui, à son tour, a rejeté sa demande. Cette demande consistait à annuler la délégation de service publique et à condamner conjointement les départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort plus de 16 millions d’euros en dédommagement.

Elle appuyait cette demande sur le dégroupage des nœuds de raccordement abonnés par des opérateurs concurrents, le changement de politique d’Orange ou encore que « le déséquilibre économique de la délégation de service publique [présentait] un caractère imprévisible ».