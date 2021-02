Belfort: les réservations pour les vaccinations reprendront mardi, uniquement par téléphone

Au total, ce sont 1000 nouveaux créneaux de vaccination qui seront mis en place début mars.

Contrairement aux premiers rendez-vous, il ne sera pas possible de réserver en ligne : « Afin de faciliter la prise de rendez-vous des personnes non équipées d’outils numériques ou peu habituées à leur usage, l’inscription s’effectuera uniquement par téléphone et sera réservée aux publics prioritaires particulièrement vulnérables au virus », précise la préfecture dans un communiqué diffusé ce dimanche 14 février.

La plate-forme départementale d’appel sera activée à partir du mardi 16 février sur deux journées. Elle sera joignable de 9 h à 17 h 30 au 03 84 57 16 26.

À ce jour, plus de 10 000 personnes ont pu bénéficier d’une première dose de vaccin dans le Territoire de Belfort.

Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort, invite toutefois à respecter les gestes-barrière : « Bien que les indicateurs sanitaires semblent marquer une certaine décélération dans le département, monsieur le préfet invite chaque Terrifortain, même vacciné, à maintenir les gestes barrières qui nous protègent et à respecter scrupuleusement les mesures de couvre-feu et d’isolement en cas de contact avec un cas de covid », précise le communiqué préfectoral.