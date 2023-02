Belfort : aux Galeries Lafayette, l’inquiétude face au naufrage qui s’annonce

À midi pile, une partie du personnel des Galeries Lafayette se tenait devant l’immense bâtiment vitré, faubourg de France à Belfort. Un rassemblement qui fait suite à l’appel de la CFDT, qui appelait à débrayer entre 12 h et 14 h ce mardi 14 février. De nombreuses enseignes reprises par la Financière immobilière bordelaise (FIB) de Michel Ohayon (qui possède les Galeries Lafayette depuis 2018) sont en train de péricliter ou ont déjà été liquidées (Gap, Go Sport, Camaieu). Aux Galeries Lafayette de Belfort, le premier signe de l’abandon se distingue sur la façade. « Nous sommes sûrement l’un des seuls Galeries Lafayette de France à ne jamais avoir eu d’enseignes », pointe une salariée. Des investissements ? « Il n’y en a jamais eu et pourtant, on nous l’avait promis », explique-t-elle, avant de poursuivre, railleuse : « Peut-être qu’on pourra nous reconvertir en piscine municipale: il pleut déjà à l’intérieur ! »

Cela fait trois semaines que le magasin belfortain n’a pas été livré, affirme la CFDT. Les 35 salariés ont « très peur », expliquent les délégués syndicaux, malgré les récentes déclarations du porte-parole d’Hermione Retail, société regroupant Les Galeries Lafayette, qui affirme qu’il n’y a pas, sur les magasins affiliés Galerie Lafayette relevant d’Hermione Retail « de projet de fermeture de magasin, ni acté, ni en réflexion.»

L’émotion est présente et l’une des salariées, présente depuis vingt-trois ans dans l’entreprise, est très émue. « Les entreprises du groupe ne sont plus payées, quand on voit tout ce qu’il se passe, ça fout la trouille.» Sa collègue la console : « On va se battre ! On va y arriver.» Rien ne l’apaise, alors qu’elle voit les mauvais signes s’accumuler. « Même dans le milieu des hôtels, il coule ». Faisant référence aux trois hôtels possédés par Michel Ohayon, placés en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux la semaine dernière (lire ici).

Certains regrettent le manque de mobilisation d’autres commerçants dans la rue piétonne pour soutenir le mouvement. D’autres salariées regrettent aussi que tous les collègues ne se joignent pas au mouvement. « Il y a beaucoup de pression et les plus jeunes n’osent pas se mobiliser par peur de la direction », explique Véronique Nardin, élue du comité social et économique de la CFDT.