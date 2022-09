Belfort : le marché des Vosges restera fermé ce dimanche à cause des infiltrations

Ce jeudi, la Ville de Belfort a décidé de fermer le marché des Vosges à la suite des précipitations tombées ces derniers jours, alors que les commerçants étaient déjà en train de s’installer. Des précipitations qui ont causé des écoulements d’eau à l’intérieur du marché, et notamment sur les installations électriques. La décision vient d’être prise de le fermer ce dimanche aussi, au vu de la météo, explique Damien Meslot. « On a beau calfeutré autant qu’on veut, les fortes pluies menacent l’étanchéité.»

La décision est d’autant plus difficile que le marché des Vosges doit fermer le 6 novembre, pour près d’un an, à cause de travaux liés à la grêle qui s’est abattue le 26 juin dernier. Et qui ont permis de révéler que la structure était en fibrociment-amiante (lire notre article). En attendant, le maire veut le moins possible « pénaliser les commerçants ». Si le beau temps revient avant le 6 novembre, le marché pourra rouvrir, explique-t-il. Et d’après la météo : la semaine prochaine devrait être plus clémente.