Belfort : le chèque culture pour les 18-25 ans reconduit en 2023

La mairie de Belfort renouvelle son chèque culture en 2023, après une première édition en 2022. D’une valeur de 30 euros, il sera disponible pour chaque jeune entre 18 et 25 ans, habitant sur Belfort, sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité. La reconduction a été approuvée ce jeudi soir lors du conseil municipal (la date de remise des chèques n’est pas encore connue). Le but, lors de sa mise en place, était de soutenir les acteurs culturels locaux, après une baisse de fréquentation des lieux culturels depuis la fin du premier confinement. Résultat après un an : 1 300 chéquiers ont été distribués à l’accueil de la mairie au 1er novembre 2022. Et 19 770 euros ont été remboursés auprès des partenaires.

Dans le détail, les chèques ont surtout servi à des achats de livres, détaille Delphine Mentré, adjointe à la culture, lors du conseil municipal du 8 décembre. Particulièrement des mangas. « Un travail doit encore être fait pour les pousser plus facilement à les utiliser pour aller voir dans des structures culturelles pour voir des spectacles, des concerts par exemple », explique le maire, Damien Meslot.

Ces chéquiers, composés de 6 chèques de 5 euros, sont valables auprès des structures culturelles ayant accepté de participer au dispositif : le Théâtre Granit, le Théâtre du Pilier, la Compagnie Cafarnaüm, la Compagnie Zocha, l’Ecole Eddanse, le Théâtre de marionnettes, la librairie La marmite à mots, La librairie du Chat borgne, Leclerc culture, l’école d’art de Belfort Gérard-Jacot, Bonus Track, le Cinéma Pathé-Belfort, Cinémas d’aujourd’hui, les Amis de l’orgue et de la musique, la Poudrière et la Clé du Bastion, ainsi que dans des services de la collectivité et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération (BIJ, Musées, Bibliothèque municipale et Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri-Dutilleux).

Ils permettent aux bénéficiaires d’accéder à des spectacles, de s’inscrire à des cours, à un atelier de pratiques culturelles, ou d’acheter des produits culturels, auprès de structures culturelles partenaires figurant sur le chéquier.