Belfort : l’association 8I8 Papillon rouge donne des ailes aux quartiers

L’association 8I8 Papillon Rouge est née en septembre 2019. C’est un regroupement de mamans. Mais des mamans qui ne sont pas forcément inscrites dans d’autres associations. « Ce sont des invisibles, pour reprendre un terme de langage social », relève Jihad Bourouba, trésorier de l’association et moteur de cette dynamique enclenchée avec la préfecture. En 2019, il avait organisé un voyage humanitaire en Égypte avec quelques jeunes, auprès d’une structure qui accueillait des enfants autistes. Au retour, il avait organisé des soirées de présentation. Des mamans sont venues. Puis elles sont revenues. Une dynamique a été enclenchée. « Plus on échangeait, plus on se rendait compte de besoins », analyse Jihad. Des besoins d’accès à la culture, par exemple, qu’ils soient pratiques ou financiers. L’association s’est construite autour de ces constats.

Zineb, 20 ans, vient de rejoindre l’association. « J’ai bien aimé leur manière de nous accueillir », confie-t-elle. Elle a rencontré 8I8 Papillon rouge en assistant à un spectacle organisé par l’association. « Dans la vie de tous les jours, on veut agir. Mais avec une association, on veut viser plus haut et plus loin », insiste celle qui aimerait devenir éducatrice spécialisée. « Le combat que l’on mène, poursuit-elle, on le fait pour les gens du quartier. »

Jihad ne dit pas autre chose. « Quand tu es dans un quartier, explique-t-il, soit tu subis, soit tu mets en place des actions. Nous partons tellement de loin que nous voulons construire. » Le jeune homme n’en est pas à son premier coup d’essai. Il a par exemple déjà organisé des maraudes pour aider des gens dans le besoin et dans la rue.