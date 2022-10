Belfort : la préfecture alimentée par un générateur à hydrogène en cas de panne 

Cette installation permet « de donner à voir les usages de l’hydrogène », expose le préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini. « Nous sommes certainement la première préfecture à avoir un tel équipement », plaisante-t-il.

Sébastien Faivre complète en souriant : « Cela me fait bondir quand j’entends que l’hydrogène est l’énergie du futur. Non, c’est celle du présent. Voici la preuve »,en pointant du doigt Thytan. Et le système est au point : le générateur fonctionne avec une pile à hydrogène et une batterie. « En fonction des besoins, il utilise l’un ou l’autre. Et les batteries se rechargent en même temps que Thytan fonctionne, pour la prochaine panne », est-il expliqué.

Une fois que la panne est résolue, le re-basculement sur le réseau se fait en 5,6 minutes, le temps de vérifier que le réseau est stable. Mais en cas de continuité de la panne, le générateur est conçu pour tenir entre 24 et 36 heures, grâce à quatre cadres contenant en bouteille 60 kilos d’hydrogène.