Belfort : la Foire aux livres annulée au mois d’octobre

« Déception et tristesse pour les organisateurs. » Le bureau de Livres 90, qui organise la Foire aux livres de Belfort, à l’automne, a décidé d’annuler l’édition 2020, qui devait être la 47e édition de cette foire, la plus grande du grand Est. Non sans une profonde « amertume ». La Foire aux livres devait se tenir du 8 octobre au 1er novembre. « Maintenir la foire n’eut été ni raisonnable ni responsable », écrit l’association dans un communiqué, qu’elle a publié sur son compte Facebook en début d’après-midi.

« Le centre de congrès Atria est un lieu confiné composé de petits salons où les livres et le public se pressent, empêchant les gestes barrières comme la distanciation », justifie l’association. Le port du masque était, selon elle, pas facile dans une salle où il fait souvent très chaud, « rendant d’autant plus pénible la recherche des livres en toute sécurité ». Livres 90 a également réfléchi à la mise en place d’un sens de circulation, qui aurait entraîné « la suppression de trop nombreux bacs de livres », regrette Livre 90 dans son communiqué.