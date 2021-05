Belfort : la diversité musicale du Fimu à retrouver du 9 au 12 septembre

Flavia Coehlo est la marraine de cette édition ; elle a confirmé sa présence malgré l’annulation de l’édition 2020. Dans un message vidéo, elle a confié, avec son sourire et sa pêche légendaires, apprécier « cette quantité de musiciens qui viennent du monde entier ». Elle, dont la musique est faite « de rencontres » et « de métissages », ne peut qu’apprécier cet évènement dont le mélange est la recette qui le façonne depuis plus de trente ans. L’artiste brésilienne donnera un concert exceptionnel le dimanche soir, faisant monter sur scène plusieurs invités ; elle préparera ce show pendant une résidence d’artiste, la semaine d’avant. Elle viendra aussi à la rencontre des jeunes musiciens du conservatoire, pour rencontrer ceux que feront « la musique du futur », comme elle le résume. « Elle va nous apporter le soleil », sourit Delphine Mentré, alors que la météo de ce printemps est plus que maussade.