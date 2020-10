Belfort : de nouveaux panneaux touristiques sur l’A36

La société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), concessionnaire de l’autoroute A36, envisage l’implantation de 6 panneaux d’animation culturelle et touristique. Dans le sens Mulhouse-Besançon, deux panneaux seront installés avant le diffuseur 14 « Belfort Nord » et un panneau sera installé avant le diffuseur 11 « Héricourt RN 1019 ». Dans le sens Besançon-Mulhouse, trois panneaux seront installés avec le diffuseur 11. « Cette nouvelle signalétique, indique le conseil départemental dans son rapport, particulièrement attractive, prend la forme de totem en format vertical de 3 mètres de largeur par 6,6 mètres de hauteur, dont 2/3 consacrés à une illustration et 1/3 à la thématique choisie. » APRR assure « la fourniture, la mise en place et la maintenance des panneaux ».