Belfort : au lycée Courbet, une rentrée prévue sans heures de soutien et sans spécialité musique

Pour répondre à ces suppressions d’heures,la direction a présenté un projet pour la rentrée 2023 de retrait des heures d’accompagnements personnalisés (AP) pour les élèves ; des créneaux de soutien de deux heures par semaine et par niveau qui permettent de consolider les bases pour ceux qui en ont besoin.

« En cours, avec la suppression des demi-groupes, nous n’arrivions déjà plus à nous occuper de ces élèves-là », confie le représentant syndical. Ces nouvelles contraintes vont venir gratter sur le peu d’heures qui restaient pour s’occuper des jeunes qui en ont le plus besoin. « Nous commençons à être à l’os. Si cela continue ainsi, nous ne pourrons plus rien supprimer. Nous passerons à des classes à 50 élèves, peut-être.» Benoit Guyon s’attendait au pire, mais pas à ce point. Il ne pensait pas que le rectorat leur supprimerait encore autant d’heures.

Pour Esthel Plasman, professeur de lettres en première, la suppression des heures d’accompagnement est impensable. « Le programme est devenu tellement lourd pour le bac (le bac de français se déroule en classe de première, ndlr) que les quatre heures par semaine ne suffisent pas. Alors, nous nous servons des heures d’accompagnement personnalisé pour continuer le travail sur le programme.» Elle ne voit pas comment elle pourrait faire autrement. « On ne peut pas les préparer aux oraux et aux écrits sans ces heures, c’est tout bonnement impossible. Supprimer l’AP, c’est ne pas pouvoir finir le programme avant le bac et oublier ceux qui en ont le plus besoin.»