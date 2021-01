Belfort: à partir du 22 février, il sera interdit de fumer près des écoles

Les parvis des écoles belfortaines vont devenir des « espaces sans tabac » après les vacances scolaires, le 22 février 2021, annonce la Ville de Belfort. L’interdiction de fumer et vapoter aux abords des écoles fera l’objet d’un arrêté municipal. Il est mis en œuvre « dans la logique de l’action municipale pour protéger la santé des enfants et préserver l’environnement », explique un communiqué de la Ville.

Une signalétique sera mise en place pour cette rentrée dans un périmètre de 50 mètres autour des écoles pour matérialiser la zone sans tabac. 19 sites sont concernés par cette mesure : les écoles maternelles, les écoles primaires, les écoles privées et le conservatoire Henri-Dutilleux. Elle s’appliquera sur une plage horaire de 8 h à 18 h, pendant les jours d’école.

« La sensibilisation aux effets nocifs du tabagisme doit être faite dès le plus jeune âge, explique Damien Meslot, maire de Belfort, cité dans ce communiqué. Il est de notre responsabilité d’agir pour la santé de nos écoliers et de montrer l’exemple. En créant ces espaces sans tabac, nous supprimons la cigarette du quotidien des enfants et les sensibilisons à un mode de vie plus sain. »

Ce projet est soutenu par la Ligue contre le cancer, qui poursuit sa lutte contre les méfaits du tabagisme. « Belfort donnera l’élan pour poursuivre cette campagne et déployer d’autres espaces sans tabac en Bourgogne Franche-Comté », témoignent le docteur Arnaud Litzler, président de la Ligue contre le cancer du Territoire de Belfort et le docteur Jean-Marie Girardel, vice-président du conseil départemental, également cités dans ce communiqué.