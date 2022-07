Belfort : à la CCI, 3 conseillers numériques pour accompagner les entreprises 

À la CCI, ils sont désormais trois conseillers numériques à être présents pour les entreprises. Pour des conseils, des coachings, des formations. Vendredi 1er juillet, le préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini, s’est rendu sur place pour signer leur convention, puisque ces conseillers numériques ont été embauchés dans le cadre du volet « Inclusion numérique », du plan France Relance. Il était accompagné d’Alain Albizati, président de la CCI et Emmanuel Boilot, représentant de la caisse des dépôts et consignation.

Avec le dispositif, mis en place depuis quelques semaines, ce sont déjà 35 entreprises qui ont été accompagnées sur différentes thématiques : créer du trafic en magasin, maîtriser les avis clients, développer leur notoriété, multiplier les opportunités de vente. Ils proposent, chacun, des coachings personnalisés et des ateliers collectifs qui permettent aux entreprises des solutions d’accompagnement individuel pour renforcer leur compétitivité.

Chacun des 3 conseillers dispose d’une expertise spécifique : l’entreprise en création et la jeune entreprise jusqu’à 3 ans, le commerce et les services et la cybersécurité. Brice Wasieczko, l’un des conseillers numériques, est par exemple spécialiste des questions de cybersécurité. « Malheureusement, la sécurité informatique est de plus en plus importante dans la vie des entreprises », déplore-t-il. D’où la formation qu’il propose.

Son confrère, Jean-Mathieu Pierrot, est lui spécialisé dans la création de projet. «De mon côté, je réalise des ateliers collectifs sur les enjeux de la communication web, par exemple », explique-t-il, précisant que n’importe quelle entreprise peut être accompagnée, que ce soit pour son démarrage ou pour une phase importante de développement.