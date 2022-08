Belfort : 118 personnes embarquent pour Europa Park avec le Secours populaire

Départ 7h30. À 7h10, personne ne manque à l’appel à l’arrière du parking du marché des Vosges. Les enfants courent de partout, les parents vérifient les sacs. Ce mercredi 10 août, le Secours populaire organise la journée des oubliés des vacances direction Europa Park. « C’est l’une des plus grosses sorties que l’on a pu organiser », se réjouit Jacqueline Guiot, secrétaire générale du Secours populaire.

Une maman attend patiemment que le bus arrive en discutant avec ces enfants. Elle s’appelle Joair et a quatre enfants : 17,14, 8 et 6 ans. « Comme nous n’avons pas de voiture, nous n’aurions jamais pu y aller.» Ce sera donc une première. Un peu plus loin, Christine patiente aussi avec sa tribu. Cette jeune maman aux yeux bleus perçants a six enfants. 6,7,9,12,14 et 17 ans. Deux filles et quatre garçons. « Nous sommes déjà allés à Europa Park mais jamais tous ensemble », raconte-t-elle. « Financièrement, c’est une occasion pour se permettre de partir. C’est une belle aubaine.» Pas le temps de finir de discuter, que le premier bus arrive, embarquant une partie des 118 personnes prévues.

Une autre partie, elle, n’a bien failli pas partir. Jacqueline Guiot s’empresse d’appeler la compagnie, une fois, deux fois, trois fois. L’autre bus a tout simplement été oublié. « On a toujours des histoires comme ça. Après, on en rigole…» Mais pour le moment, le stress monte. Il finira par arriver avec 45 minutes de retard…. et 3 places en moins que prévu. Mais tout le monde a pu partir.