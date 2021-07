Beaucourt : une nouvelle page s’écrit pour la Japy Factory

Après la réhabilitation des Forges à Grandvillars et de sites à Delle, c’est un nouveau bâtiment emblématique de l’histoire industrielle du Sud Territoire qui est valorisé. « Les friches industrielles sont des opportunités, confie Christian Rayot. On peut en faire de supers choses. » L’installation du siège mondial du groupe Lisi, à Grandvillars, sur le site des anciennes forges, en est le parfait exemple. Surtout, en réhabilitant, « on transforme l’image, à l’extérieur, du territoire. On montre ce qu’on a été, ce qu’on est et ce qu’on va devenir », explique Christian Rayot. Ces restructurations répondent à un enjeu d’attractivité du territoire. « On s’en empare à bras le corps », insiste-t-il. Selon lui, entre la collectivité et la société d’économie mixte du Sud Territoire, environ 50 millions d’euros ont été injectés dans des projets de réhabilitation de friches industrielles dans le Sud Territoire. Dans cette dynamique, la collectivité vient de racheter les anciens locaux de Von Roll, à Delle (lire par ailleurs).

Le projet de Beaucourt, qui dépasse les 4 millions d’euros, a reçu au printemps une aide de 967 106 euros de l’État, au titre du programme Recyclage foncier des friches, visant à transformer du foncier déjà artificialisé. « La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers », indique la préfecture du Territoire de Belfort à ce sujet. Cette aide permet surtout à ces projets de réhabilitation d’exister : restructurer coûte parfois plus cher que de construire. Dans le cadre de France relance, 300 millions d’euros sont fléchés sur cet enjeu par l’État et 7,4 millions d’euros sont mobilisables en Bourgogne-Franche-Comté. Cette aide de près d’un million d’euros s’ajoute à une première aide de l’État, allouée en 2019, de 220 000 euros, et au 198 000 euros de la Région.