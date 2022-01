Bart : l’Agglomération restaure un mur de soutènement au bord de l’Allan

Tous les ans, Pays de Montbéliard Agglomération mène une inspection visuelle de ses ouvrages d’art, comme les ponts. Et tous les six ans, une inspection plus approfondie est menée par une entreprise privée, équipée du matériel adéquat. Sur le mur de soutènement de Bart, situé en bordure de l’Allan, en contrebas de la voie verte et de la R.D. 663 reliant Bavans à Bart, l’inspection du mois de novembre a dévoilé une situation d’urgence. Le mur de soutènement est situé à quelques centaines de mètres en aval du pont de Voujeaucourt.