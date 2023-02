Banvillars : 2,7 millions d’euros de travaux de confortement sur la réseau ferré

Ces travaux s’inscrivent dans le plan de soutien du secteur ferroviaire engagé par l’État, pour un montant de 4,7 milliards d’euros. 4,1 milliards d’euros est fléché vers le réseau ferré « pour assurer la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire afin d’augmenter la part modale du train », détaille le communiqué. Dans le cadre de ce plan, SNCF Réseau, aux côtés des conseils régionaux, doit ré-investir dans les lignes « de desserte fine du territoire pour augmenter l’offre dans les secteurs moins denses et mieux les relier aux zones urbaines ». La modernisation du réseau vise aussi « à développer le transport de marchandises afin de desservir au plus près les entreprises, les plateformes logistiques et les ports ».