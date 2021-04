Après cinq jours d’intenses recherches, Mia retrouvée saine et sauve

Dénouement dans l’affaire de la petite Mia, victime d’un enlèvement commandité par sa mère: l’enfant, « en bonne santé », et sa mère ont été retrouvées dimanche en Suisse, tandis que les auteurs présumés de ce rapt aux allures d’« opération militaire », selon le parquet, ont été mis en examen à Nancy. Ces cinq hommes sont poursuivis pour « enlèvement en bande organisée d’une mineure de (moins de) quinze ans et association de malfaiteurs ». Quatre d’entre eux ont été placés en détention. Le cinquième, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo de « Jeannot » et qui les avait conduits dans les Vosges, mais sans participer à l’enlèvement proprement dit, a été placé sous contrôle judiciaire.

Mia, 8 ans, et sa mère Lola Montemaggi, 28 ans, ont été interceptées par les enquêteurs à 10 h 45 dans un squat, une usine désaffectée de la commune de Sainte-Croix, située dans le canton de Vaud, selon le procureur de la République de Nancy, François Pérain. Mia avait été enlevée sans violence, mardi, par trois hommes, alors qu’elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle aux Poulières, un village vosgien situé à une trentaine de kilomètres d’Epinal.

Selon le procureur, les protagonistes du rapt l’avaient « extrêmement bien préparé », à la manière d’une « opération militaire », allant jusqu’à lui donner un nom de code : « Opération Lima ». L’un d’eux, surnommé « Bouga » sur les réseaux sociaux et en lien avec Lola Montemaggi par ce biais, avait mobilisé l’équipe pour « aider » la jeune femme qui ne pouvait plus voir sa fille seule depuis une décision de justice en janvier.

Il avait « acheté des talkie-walkies et des téléphones portables », tandis qu’un « budget de 3000 euros a été dégagé pour assurer les frais courants, l’essence, les péages… » et apporter un petit pécule à la mère, toujours selon le procureur. Les autres suspects, « plutôt insérés socialement » et qui n’étaient « pas connus de la justice » avaient pour pseudos Pitchoune, Le Corbeau, Bruno ou Basile, ce dernier étant toujours « en cours d’identification » et recherché.