Ancienne journaliste à Belfort, Eva Kopp publie un deuxième roman

Héloïse a la trentaine, un boulot d’aide-soignante dans un ehpad qu’elle prend très à cœur. Une amie pour déminer la vie à coups de cocktails, pas de mec. Ou plutôt des tas de mecs dragués sur Meetic comme on passe une commande sur Amazon. Point commun : tous ont l’âge d’être son père. Un père qui, comme par hasard, est sorti acheter des cigarettes 25 ans plus tôt. Et jamais revenu, ça va sans dire. Ce père disparu, Héloïse va se mettre à le rechercher. Pour le meilleur et pour le pire…

Voilà le pitch de « Celle qui dérange », le deuxième roman d’Eva Kopp. Une jeune femme (Eva, pas Héloïse), qui n’est pas une inconnue à Belfort. Avant de devenir romancière et Toulousaine, Eva Kopp – qui est aussi autrice-illustratrice de livres pour enfants et animatrice radio – exerçait sa plume dans les colonnes du deuxième quotidien local. On parle en effet ici d’un temps où Belfort faisait partie des villes riches de deux quotidiens locaux. L’année 2006 en l’occurrence. Eva Kopp a notamment assuré la couverture du festival Entrevues.

« Celle qui dérange », sorti en 2021 aux éditions The Menthol House est son deuxième roman après « L’enfant du tsunami » sorti en 2018 aux éditions Pierre Philippe.