Amazon enterre sa plateforme de stockage à Fontaine

Au mois de mars, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire et l’autorisation environnementale d’une plateforme de 76 000 m 2 qui devait s’installer à l’Aéroparc de Fontaine. Le dossier était porté par l’aménageur Vailog (lire notre article). Et elle devait accueillir le géant américain du e-commerce, Amazon. Ce devait être un hub de stockage. Amazon est déjà présent dans le Territoire de Belfort, avec une plateforme de distribution du dernier kilomètre, qui a été construire juste à côté du terrain où devait s’élever cet entrepôt de près de 8 ha ; elle fonctionne depuis un an.

Six mois plus tard, Amazon jette donc l’éponge définitivement informe le communiqué de presse commun des Amis de la Terre et de France Nature Environnement. Le délai pour faire appel de la décision du tribunal administratif est dépassé. « Il s’agit d’une importante victoire juridique qui devrait inspirer d’autres litiges s’agissant tant de l’obligation d’adopter des mesures de compensation que de garantir une procédure de participation du public transparente », indique maître Louis Cofflard, avocat des requérants, cité dans le communiqué daté du 25 octobre. Les deux associations « appellent l’État et les collectivités à soutenir des projets en phase avec les enjeux sociaux et environnementaux ». Selon une étude menée par Les Amis de la Terre, le e-commerce est responsable de la suppression de 85 000 emplois nets en France en 10 ans.