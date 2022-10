 À Fessenheim, Novarhena gaspille un demi-million d’euros avant de se saborder 

Février 2019: deux ans après la décision présidentielle de fermer la plus ancienne centrale nucléaire du pays, « un projet de territoire » est signé en grande pompe en présence du ministre de la Transition écologique, François de Rugy, des collectivités locales et même de certaines autorités allemandes. Tous affirment une ambition commune: développer l’activité pour faire du territoire de Fessenheim la « référence à l’échelle européenne en matière d’économie bas carbone », et compenser la perte des 2.000 emplois, directs et indirects, qu’engendre l’arrêt des deux réacteurs nucléaires.

Pour y parvenir, et conformément à la décision de Sébastien Lecornu, l’ex-secrétaire d’Etat à l’Ecologie, une société d’économie mixte (SEM) sera créée: une société privée dont le capital est majoritairement détenu par des organismes publics. Baptisée Novarhena, elle aura pour mission « de conduire les projets d’aménagement et de développement économique » et de « mettre en oeuvre concrètement » les 40 actions présentées dans le projet de territoire. La première de ces actions, et l’objectif principal de la SEM Novarhena, est l’aménagement d’un nouveau parc d’activité, baptisé EcoRhena, qui doit « attirer des entreprises créatrices d’emploi », « sur une superficie potentielle de 220 hectares », le long du Grand Canal d’Alsace, parallèle au Rhin. Mais dès 2020, la surface de la future zone est divisée par quatre.

En raison de « réservoirs de biodiversité » et de « corridors écologiques », le périmètre dédié à l’accueil des entreprises passe de 220 à 56 hectares. A l’époque, les élus locaux s’indignent de voir que l’Etat n’accorde aucune dérogation aux règles environnementales pour favoriser la reprise économique locale. « Avec la fermeture de la centrale, on espérait un regard bienveillant de l’Etat pour aménager cette zone, mais on ne nous a pas fait de cadeaux », regrette le maire de Fessenheim, Claude Brender.