À Colmar, la splendeur retrouvée du Retable d’Issenheim

Dans l’ancien couvent transformé en musée, les visiteurs peuvent observer les dernières retouches effectuées par Anna Brunetto, spécialiste mondiale de la restauration au laser, penchée sur le cadre en bois d’un des tableaux qui composent l’oeuvre et duquel s’élèvent de légères volutes de fumée. Avec sa blouse et ses épaisses lunettes de protection, elle progresse, millimètre par millimètre, pour enlever les couches de peinture successives ajoutées sur le cadre au fil du temps et retrouver les couleurs d’origine.

« La complexité est de trouver l’équilibre entre les parties qu’on veut enlever et celles qu’on veut garder« , explique cette Italienne de 52 ans, qui, au cours de sa carrière, a notamment contribué à révéler des dessins de Leonard de Vinci sur des plafonds du château des Sforza à Milan. Autour d’elle sont exposées les parties déjà restaurées du Retable d’Issenheim, composé de dix tableaux, présentant des épisodes de la vie du Christ et de celle de saint Antoine, et huit reliefs sculptés réalisés entre 1512 et 1516 par deux grands maîtres allemands, Matthias Grunewald et Nicolas de Haguenau.