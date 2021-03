À Audincourt, Rencontres et Racines propose le Variant R&R

Les conditions de maintien des festival d’été – 5 000 personnes maximum, assises et sans buvette, ni restauration – ont eu raison de la 32e édition du festival Rencontres et Racines, reportée à 2022. « À Audincourt, nous étions prêts. Une belle programmation, une équipe dans les starting-blocks, des bénévoles enthousiastes, des associations humanitaires, des artistes découvertes et des têtes d’affiche incroyables », note la mairie dans un communiqué de presse. La pandémie a modifié les plans.

Mais le festival ne baisse pas les bras et portent un nouveau projet, les 25, 26 et 27 juin ou il rend hommage, entre les lignes, à Philippe Katerine, en décidant de « Remettre le son », car la ville « aime les gens ». Tous les gens. « Les institutrices, puéricultrices, administratrices, dessinatrices. Les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs. Les ménagères, les infirmières, les conseillères d’orientation. Les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs.*” Comme on ne pouvait pas tous vous accueillir, et qu’on ne voulait pas augmenter les prix, nous avons décidé de muter et “de monter le son », liste le festival en reprenant les paroles du chanteur et de sa chanson Louxor, j’adore.

En 2020, une guinguette avait été installée. Cette année, ce Le Variant R&R. On n’en saura pas plus pour le moment. Rendez-vous en juin.