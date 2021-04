5 nouveaux policiers attendus au commissariat de Belfort

Un an avant l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a occupé le terrain de la sécurité, ce lundi 19 avril, lors d’une visite à Montpellier. La veille au soir, le président de la République avait accordé une longue interview au Figaro sur ces questions. Le quotidien dévoilait notamment le renforcement des effectifs de la police et de la gendarmerie et présentait les affectations selon les circonscriptions. Le président de la République promet de tenir son engagement de créer 10 000 postes de policiers pendant son quinquennat. Selon le chef de l’État, relayé par Le Monde, 6 214 postes ont déjà été créés. « Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu’en 2017. Ça rassure les gens, ça dissuade les délinquants », précise Emmanuel Macron dans son entretien au Figaro.

Dans le Territoire de Belfort, ce sont cinq créations de poste qui sont validées. Mais cinq créations « nettes », relève Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort, en visite au commissariat de la cité du Lion, ce mardi. C’est-à-dire que si l’on enregistre cinq départs, dix arrivées doivent être enregistrées. Jean-Marie Girier a rappelé que depuis le mois de septembre, on a enregistré l’arrivée de quatorze policiers et de deux adjoints de sécurité, mais aussi l’arrivée de nouveaux équipements, notamment des véhicules. « C’est un signal fort envoyé à celles et ceux qui sont quotidiennement sur le terrain », insiste Jean-Marie Girier, qui n’hésite pas à glisser que ces investissements « réparent » des années de vache maigre. Ces effectifs seront tournés « vers le terrain », garantit le commissaire-divisionnaire Thomas Kieffer, directeur départemental de la sécurité publique. « La voie publique est le cœur du métier », abonde Jean-Marie Girier.