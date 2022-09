300 000 euros pour un nouveau sas d’accueil à l’hôpital Nord Franche-Comté

En termes de performances énergétiques, ce sas fait également tampon avec le hall. Il devrait permettre de faire des économies d’énergie. La petitesse du précédent faisait que les portes étaient « toujours ouvertes », note Sylvain Gable. Là, la profondeur favorise les fermetures et limite l’infiltration du vent dans le hall, qui pouvait gêner les agents à l’accueil et accroître les consommations d’énergie. Déjà, des pare-vents, vitrés, avaient été installés sur le parvis pour limiter les effets du vent. Le sas est chauffé par un système au sol, alimenté par la chaudière à bois de l’hôpital. Le nouvel équipement renforce aussi la sécurité avec un niveau supérieur de portes anti-effraction.

« On a raisonné fonctionnalité », ajoute le directeur des services techniques. Des connectiques ont été placées dans plusieurs endroits de cette extension, afin d’installer des écrans si besoin, notamment pour informer les patients ou visiteurs. « Ce sont souvent les petits aménagements qui sont les plus attendus, admet Pascal Mathis, car ils participent à la vie quotidienne. » Et ce sas était particulièrement « attendu ».

L’hôpital va également inaugurer prochainement un nouveau parking de 240 places pour le personnel et le chantier d’aménagement des urgences (lire notre article) devrait débuté fin 2023 début 2024. Il devra être réceptionné d’ici deux à trois ans