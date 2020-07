1 500 enfants du Territoire de Belfort en « Quartiers d’été »

« Nous voulons éviter une « génération covid » et raccrocher toutes les classes sociales au dispositif, explique en substance le préfet du Territoire de Belfort, David Philot. Il faut se projeter sur une vie normale en termes éducatifs ». Autrement dit, tenter de limiter les effets négatifs du confinement suivi des vacances scolaires sur les enfants et les ados. Le plan « Quartier d’ été 2020 » du ministère de la Ville se veut « un temps d’éducation autant que de loisirs, un temps utile et ludique, pour les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ne peuvent partir en vacances et pour lesquels la crise sanitaire a été particulièrement difficile ».

Dans le Territoire de Belfort, ce plan a été décliné en plusieurs opérations dont le montage, rendu possible par des associations, les collectivités locales, l’éducation nationale, enthousiaste le préfet. 300 000 euros ont donc été dégagés par l’État dans le département, via la préfecture pour permettre à quelque 1500 enfants de bénéficier de dispositifs tels que les écoles ouvertes, les colonies apprenantes ou l’accueil en centre de loisirs sans hébergement. Des dispositifs inscrits dans la dynamique Vacances apprenantes.