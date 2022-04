Vélocité cherche à inciter à la pratique du vélo dans le Pays de Montbéliard 

L’association Vélocité lance un défi à l’ensemble de la population du Pays de Montbéliard. Dans le cadre de l’opération nationale « Mai à vélo », Odile Johannes, présidente de Vélocité, a eu l’idée de mener l’opération « Je fais mes courses à vélo ». Le principe : faire ses petites courses (pain, journal, marché) à vélo 4 fois chez l’un des commerçants du Pays de Montbéliard et faire tamponner un petit carton comme preuve. Des urnes seront disposées dans les magasins participants pour déposer son carton une fois les quatre courses tamponnées. Avec comme lot pour le gagnant : un vélo électrique pliant, provenant de la flotte de Pays de Montbéliard Agglomération et remis à neuf par la Recyclerie des Forges. Ainsi que des chèques-cadeaux de 50 et 25 euros offerts par l’association des commerçants et l’association Vélocité. Le jeu démarre le 2 mai prochain, jusqu’au 31 mai.

« Sur des déplacements de moins de 5 km en ville, le vélo est souvent le moyen de transport le plus rapide », explique Odile Johannes. « Il permet de ne pas tourner en rond pour trouver une place de stationnement, et d’enchaîner plus facilement plusieurs visites dans les magasins », renchérit-elle. Plus que le côté ludique de l’opération, Odile Johannes y voit trois visées : la santé des usagers, l’aspect écologique et la santé des centres-villes. « À vélo, il est plus facile de passer du temps dans le centre-ville et dans les magasins. Il n’y a pas le stress du stationnement ou du coût. Cela contribue à la bonne santé des centres-villes. » Et pour les plus sceptiques à faire ses courses à vélo, elle insiste sur le fait qu’aujourd’hui, les portes-bagages, sacoches, caddies ou remorques permettent facilement de transporter ses courses. À vos vélos !