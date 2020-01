Une guerre de dealers empoisonne le quartier Planoise à Besançon

En voiture ou à scooter, les tireurs au visage dissimulé intimident leurs rivaux, parfois leurs alliés d’hier, et règlent leurs comptes. Une guerre de territoires se joue au pied des immeubles.

Une fois, ils tirent en l’air, sans se soucier de la proximité d’une école. Une autre fois, deux balles perdues sont retrouvées dans une chambre d’enfant, et même une grenade sous une voiture. Les habitants du quartier n’en peuvent plus.

« Depuis cinq ans, il y a beaucoup plus de violences, de tirs en veux-tu, en voilà », s’inquiète la retraitée. « Ils tirent n’importe comment, on se croirait à Chicago ; ça fait peur ».

La physionomie de la criminalité a évolué: « des mineurs vraiment jeunes, moins de 16 ans, sont utilisés pour faire de la revente de stupéfiants », remarque M. Manteaux. « Est-ce que l’abaissement de l’âge et de la maturité des délinquants, plus impulsifs, explique cette désinhibition et le fait qu’ils tirent plus facilement ? ».

Les tireurs n’ont cependant pas encore formellement été identifiés. L’enquête bat son plein, alors que la préfecture du Doubs a annoncé des renforts de police sur le secteur.

Fin 2018, un nouveau commissariat de proximité avec 16 personnels de police

a été ouvert sur place dans le cadre du QRR. En 2019, 255 procédures liées aux stupéfiants ont ainsi été réalisés et 1,4 million d’euros ont été saisis en

valeur.