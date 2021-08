Territoire de Belfort : la police nationale et la police municipale se mobilisent contre les rodéos motorisés

Le dispositif mis en place par la police nationale a pour but de sécuriser les parcs, les lieux de vie où les rodéos peuvent se dérouler. Vendredi après-midi, 14h30, calme plat. Il fait peut-être trop chaud, il est peut-être trop tôt. Aussi, dans certains quartiers, comme aux Résidences, où la police nationale passe aux alentours de 15h40, le mot est vite donné. Une jeune femme, au passage piéton, fait un signe à un groupe de cinq individus assis plus loin. « Ils se donnent le mot de notre venue, on ne verra plus personne sur les routes », explique l’officier. « Le problème, c’est qu’il faut d’attraper les délinquants sans faire courir de risques aux piétons, aux enfants qui peuvent se retrouver en travers » explique Christophe Duverne, directeur de cabinet du préfet du Territoire. « Aussi, si la personne en fuite a un accident, cela en va de notre responsabilité. On doit être très vigilants » ajoute un officier de la brigade anticriminalité. Ce dispositif relève plus de la dissuasion que de la verbalisation. Sur les deux heures et demi d’intervention, seul un deux-roues a été verbalisé pour défaut d’assurance.