À neuf, ils ont l’ambition de créer un éco-lieu de 6 hectares

Florent, Mélanie, Jérôme, Catherine, Elise, Maxime, Amandine, Ophélie et Virginie. Voici les prénoms de 9 personnes qui se sont liées d’une amitié profonde et qui partagent une envie : celle de construire un éco-lieu. Tout est parti d’une discussion entre Catherine et Elise, deux amies. Puis d’Ophélie, baby-sitter des enfants de Catherine. « Nous avons beaucoup discuté toutes les trois autour des sujets environnementaux », confie Catherine. Sur un groupe facebook, elles rencontrent Jérôme et Mélanie, puis Maxime et Virginie. L’histoire commune démarre en avril 2021.

« Avec le confinement, nous nous sommes nourri de l’envie de ne plus être enfermé. Nous voulions être dans la nature, pouvoir partager. Mutualiser les outils, les habitats, les compétences », détaille Catherine. Au-delà de ça, il y a l’ambition écologique, pour tous, de construire des habitats où les sols ne sont plus artificialisés. Un lien pour devenir indépendant en eau, en énergie. Un lieu pour réduire, aussi, au maximum leur empreinte carbone. « Nous aurons chacun notre petite maison. A hauteur de nos besoins familiaux. Mais nous aurons une buanderie commune. Une cuisine partagée. Une chambre d’amis commune. Un atelier commun… Il n’y a pas besoin d’avoir neuf machines à laver », expose le collectif.

De cette idée, les 9 amis se renseignent et se font accompagner dans leur projet par l’Etat, dans le cadre du dispositif “compagnon d’habitat collectif”. Ils sont mis en lien avec l’association In’Terre ActiV, qui leur donne des outils. Pour mieux communiquer. Pour visualiser les peurs et en débattre. Pour nourrir des relations saines et gérer les conflits. « Nous avons été formés sur la communication éclairée, bienveillante par exemple », rapporte le groupe d’amis. Désormais, ils intègrent le dispositif RARES : l’une des dernières étapes, pour approfondir le modèle économique et la structure juridique de l’éco-lieu.

Lors de notre rencontre, lundi 30 mai, le groupe déroule sur la table de jardin de grandes affiches : le tableau des règles d’organisation, le tableau pour rappeler des règles de communication Mais aussi, la liste des peurs, pour en discuter, en éradiquer. « Celle qui était commune à nous tous, c’est la crainte financière », explique Jérôme.