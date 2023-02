Sochaux : l’usine Stellantis arrête son équipe de nuit 

L’équipe de nuit avait été mise en place en mars 2017, peu de temps après le lancement de la Peugeot 3008, qui rencontrait déjà un vif succès. Une équipe de week-end avait même été instaurée, supprimée avec le covid-19, en 2020 ; si son retour avait été envisagé, elle n’a jamais été réinstaurée ensuite, notamment à cause du second confinement en novembre 2020. L’équipe de nuit avait été suspendue pendant trois mois à l’automne 2021, à cause de la pénurie de semi-conducteurs.