Sécheresse : la police de l’eau renforce les contrôles dans le Territoire de Belfort 

La situation hydrologique s’aggrave. Le département est en vigilance orange. Et il pourrait passer, dès la semaine prochaine, en alerte rouge, le niveau de crise maximum, selon le sous-préfet Renaud Nury. Ce jeudi, il s’est rendu dans la station service Total Energie à Giromagny accompagné par les membres de la direction départementale des territoires (DDT) et de l’office français de la biodiversité (OFB). Le but : contrôler que les interdictions en vigueur soient respectées. Dans cette station, à Giromagny, le but est de contrôler que l’interdiction de laver les véhicules avec le système de rouleaux est respectée.

La patronne de la station service, Sophie Philippe, a installé un panneau et un écrito pour avertir les clients de l’interdiction. Elle raconte que certains tout de même s’amusent à déplacer le panneau, enlever l’écrito pour introduire des pièces. Elle dispose pourtant, juste à côté des rouleaux interdits, d’une station autonome à haute pression, qui elle, n’est pas interdite pour le moment car moins consommatrice d’eau. Mais cela ne change pas la donne.

Y-a-t-il moins de personnes qui se rendent à la station pour nettoyer leur voiture depuis que l’alerte sécheresse est renforcée ? La patronne secoue la tête. « Il n’y a pas eu de prise de conscience particulière ou de différence ». Lors de la visite du sous-préfet avec la DDT, aucune voiture ne s’y engouffre. Mais nombreuses sont celles à passer de l’autre côté, pour laver leur auto avec l’équipement haute-pression.