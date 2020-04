Il est sûr que dans le contexte économique actuel, marqué par la forte concurrence que nous rencontrons de la part de grandes enseignes aux moyens importants ou bien de la vente en ligne, c’est un beau défi de persévérance pour les commerces de proximité comme nous. Mais cela fait trois générations que cela dure, et nous relevons encore ce défi tous les jours avec l’équipe des Coupons. Être à l’écoute, proche de notre clientèle, se plier en quatre pour trouver des solutions et satisfaire nos clients, leur donner de bons conseils et des astuces, tout en ayant des produits de qualité…voilà en partie notre gage de réussite. Nous mettons un point d’honneur à choisir autant que possible des produits fabriqués en France, comme Bohin, Blanc des Vosges, ou Drouault. Il faut aussi vivre avec son temps et maintenir une offre dynamique. C’est comme cela que nous avons fait évoluer notre cœur de métier autour du tissu et de la mercerie, en développant une offre en loisirs créatifs, en linge de maison, en puériculture et en décoration. De plus, nous avons encore quelque chose de rare dans le secteur : notre atelier de confection sur-mesure, installé dans notre magasin à Montbéliard. Vous pouvez ainsi profiter de notre savoir-faire et sublimer votre intérieur de façon personnalisée et unique, avec une paire de rideaux ou de stores à la bonne taille, ou commander un ouvrage d’ameublement. C’est aussi très pratique pour les architectures particulières pour lesquelles le prêt-à-poser ne s’adapte pas. Nous travaillons d’ailleurs aussi bien pour les particuliers que pour les collectivités et les professionnels.