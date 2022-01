Purple installe son premier parking de démonstration de dalles perméables [photos]

Purple alternative surface a lancé la semaine dernière un chantier chez l’entreprise de construction Roger Martin, à Andelnans. « Il s’agit de la pose de notre gamme de dalles Purple solo pour réaliser un parking d’entreprise de 3 places dont une place PMR (Personnes à mobilité réduite) », détaillent Sébastien Molas et Pierre Quinonero, deux des fondateurs de l’entreprise.

Ce projet est une nouvelle clé pour la start-up. C’est une zone de test qui doit « valider toutes les caractéristiques de la dalle Purple Solo », indique la start-up. « Nous sommes ravis de notre premier chantier de janvier. Malgré une pose sous des températures en-dessous de zéro, les 3 places de parking sont installées et le résultat est à la hauteur de nos attentes ! », saluent Pierre Quinonero et Sébastien Molas. Et cela « renforce nos convictions de développement et nos prochaines ventes », ajoutent-ils.