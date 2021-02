« Pour certaines femmes, il faut choisir entre manger ou acheter des tampons »

En France, près de 2 millions de femmes souffrent de précarité menstruelle, selon l’association Règles élémentaires. Une donnée énorme au regard du nombre de femmes concernées. Dans une enquête publiée en 2019 (à retrouver en intégralité ici), Le Monde précisait que 15,5 millions de femmes avaient entre 13 et 51 ans en France ; l’âge médian d’apparition des premières règles est de 13,1 ans rappelle cette enquête et celui de la ménopause de 51 ans. Près d’une femme sur sept souffrirait donc de précarité menstruelle. La situation sanitaire actuelle et les difficultés économiques qui en résultent pour de nombreuses femmes accroissent cette précarité.

Mais qu’est-ce que la précarité menstruelle ? « C’est l’impossibilité d’accéder à des protections hygiéniques pour répondre à un besoin naturel », expose Cécile Amarger, qui organise avec Alice Guinard, ce samedi 27 février, une collecte de serviettes hygiéniques, tampons, cups et culottes menstruelles à Mocafé, en vieille ville de Belfort. Cette précarité touche des femmes dans des situations financières difficiles, des étudiantes, des détenues, des sans-abris. « Au-delà de l’aspect financier, la précarité menstruelle englobe aussi l’incapacité à avoir accès à une hygiène convenable lors de la survenue des règles, poursuit Cécile Amarger, également connue pour être l’une des deux blogueuses du blog À la Conquête de l’Est. Outre les risques pour leur santé, les répercussions sont davantage inquiétantes sur le plan psychologique et social. Un sentiment clair d’exclusion, de honte, de dévalorisation et de mésestime de soi qui peuvent mener jusqu’à la dépression. » Alice Guinard, torréfactrice gérante de l’épicerie fine Mocafé et du café-restaurant Moncafé, relève qu’il est important « de supprimer le tabou des règles ». « C’est hallucinant en 2021 », s’étonne-t-elle encore.