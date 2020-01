Pierre Roche : « La pénurie médicale m’a poursuivi »

Ce projet de nouvel hôpital est essentiel pour le territoire. Et vital. « Qu’elle serait l’état des deux établissements hospitaliers sans la construction de celui-ci », questionne Pierre Pribile, directeur de l’agence régionale de santé (ARS). Il est venu de Dijon pour rendre hommage au futur retraité. « C’est extrêmement rare qu’une projet de cette ampleur soit conduit avec une telle fiabilité », félicite-t-il.

Pierre Roche est revenu sur ce chantier, où il a reçu de nombreux coups. Il a été farouchement critiqué. « On m’a reproché de ne pas faire travailler les entreprises locales, reconnaît-il. Mais il ne pouvait pas en être autrement. » Il justifie ce choix par la taille et la complexité technique de la construction. « On ne pouvait pas confier des macro-lots à des entreprises locales. Il n’en reste pas moins que cela a bénéficié à des sous-traitants. » Et de préciser que des travaux engagés par l’hôpital Nord-Franche-Comté ont bénéficié aux entreprises locales, évoquant l’institut de formation aux métiers de la santé (IFMS), à Montbéliard, ou le centre de consultation externe et de prélèvement installé au Techn’Hom l’été dernier. Des reproches, il en a aussi essuyé au sujet du devenir des sites des anciens hôpitaux. Il a pu s’opposer fermement avec l’ancienne majorité belfortaine. « Nous n’avions pas vocation à devenir un promoteur immobilier », affirme-t-il toujours aujourd’hui.

Combatif et courageux sont les deux adjectifs que retient Pierre Roche pour qualifier son rôle de directeur. « Il faut incarner une ligne claire et tenir les objectifs », poursuit celui qui dit n’avoir jamais regretté de travailler le service public hospitalier. Les problèmes qu’il côtoie depuis 40 ans se poursuivent. Voire s’accentuent. « Et les réformes se télescopent », analyse-t-il. Son successeur sera connu au printemps.