Retour des orages ce jeudi dans le nord Franche-Comté

Le nord Franche-Comté va à nouveau subir un épisode orageux violent, si l’on en croit les prévisions de Météo France. Le Territoire de Belfort, le Doubs et le Jura ont été placés en vigilance orange ; la Haute-Saône n’est pas concernée par ce placement en vigilance orange (bulletin de ce jeudi 30 juin à 10 h), mais les parties limitrophes au Doubs et au Territoire de Belfort pourraient être touchées. L’Alsace est complètement en vigilance orange.

« En cours d’après-midi de jeudi, des orages éclatent, averti Météo France. Dans un premier temps, ils sont localisés et accompagnés de rafales de vent pouvant atteindre 60 à 70 km/h, de fortes pluies (10 à 15 litres par mètre carré en peu de temps), d’un peu de grêle et de foudre. Entre le milieu d’après-midi, la soirée et le tout début de nuit de jeudi à vendredi, les orages se généralisent et deviennent parfois violents. »

Météo France prévoit des chutes de grêle et de fortes intensités de pluies: « parfois 20 à 30 litres par mètre carré en moins d’une heure, et jusqu’à 40 voire 50 litres par mètre carré sur la totalité de l’épisode en cas de succession de plusieurs orages ».

Les rafales de vent pourront atteindre de 80 à 100 km/h et des impacts de foudre sont également annoncés. Les orages s’évacuent en début de nuit de jeudi à vendredi par les frontières de l’est et les frontières nord.

Le festival des Eurockéennes doivent débuter ce jeudi. A ce stade, les organisateurs n’annoncent pas de précautions particulières. Un cellule de veille doit se réunir en début d’après-midi pour prendre connaissance des dernières prévisions météorologiques et décider de mesures si la situation devait l’imposer.