Olivier Laurent : « La CFE-CGC a des choses à dire »

Nous nous sommes inspirés du travail de nos copains de General Electric, qui ont pris le problème à l’envers, par rapport à ce que nous faisions précédemment : face à des mauvaises nouvelles, présenter un business plan qui inverse la tendance. À la CFE-CGC, avec toute notre population de cadres et de TAM (techniciens et agents de maîtrise), de gens qui sont de l’amont (R&D) jusqu’au service qualité, nous sommes capable d’avoir une vision transversale de ce qui va et de ce qui ne va pas. Y compris de se dire qu’il y a des décisions politiques de grands groupes qui sont tout à fait incohérentes et qui font perdre des millions d’euros tous les ans. [Les directions] sont formatées à ce système de contradiction ; nous n’arriverons pas à les battre, c’est une question de formation et de pratique. Quand Philippe [Petitcolin] et ses équipes disent qu’ils ont un projet sur l’aviation, un projet sur le SAV, sur l’intégration… C’est un ovni ! Dans le nord Franche-Comté, nous avons General Electric qui nous crée bien du tracas. Nous savons aussi que d’ici fin 2022, il faudra amortir l’effet de Sochaux 2022, chez PSA.