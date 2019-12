Necronomi’Con #3 : ce qu’il faut retenir des premières annonces

La Necronomi’Con participe encore cette année à la sélection Bourgogne-Franche-Comté de la coupe de France de Cosplay 2020. Le premier membre du jury annoncé a été Ley-Howlingflame. Originaire de Belfort, elle a représenté cette année la région à la coupe de France, où elle a remporté le prix Prestation. « Elle incarne des personnages en craft et en roleplay », indique la Necronomi’Con. Le second membre connu est la Suisse Kaali Cosplay. « Fan de jeux vidéos et d’animes, elle a notamment cosplayé les personnage de Tyrande Whisperwind de World of Warcraft, Diane du manga Seven deadly sins ou encore Malon de The legend of Zelda: Ocarina of Time », développent les organisateurs. Le dernier membre du jury connu à ce jour est Fire Cosplay. Elle vit de sa passion au quotidien. « Couturière à temps pleins, elle aime travailler les tissus, le cuir et se forme dans la confection d’armure », note la Necronomi’Con.