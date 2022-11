Navi Radjou : « L’hydrogène est un levier stratégique pour l’économie frugale »

Le déploiement de la filière hydrogène s’inscrit dans cette dynamique, selon lui. « Ce qui m’intéresse dans l’hydrogène, c’est son caractère polyvalent et polymorphe, car c’est un vecteur et non pas une source. » Elle permet de décentraliser la production d’énergie et de ramener de la valeur dans les territoires, en octroyant des bénéfices aux populations. « Nous devons décentraliser la production d’hydrogène et la ramener plus proche des lieux de consommations », invite Navi Radjou, évoquant l’importance d’un maillage et la création d’écosystème territoriaux. « Ce sont ces circuits courts qui captent et créent de la valeur. » À ce titre, « l’hydrogène est un levier stratégique pour l’économie frugale », glisse-t-il, convaincu. Mais plus que l’hydrogène, ce sont les solutions à base d’hydrogène qui l’intéressent, et surtout ce qu’elles apportent. Une flotte de bus hydrogène implique une production locale d’hydrogène, donc de l’activité, mais aussi plus de confort pour la population en termes de réduction des nuisances sonores ou de la suppression d’émissions de CO2, tout en limitant le dérèglement climatique.

« Il n’y a aucun pays au monde où l’on voit autant d’efforts régionaux », relève-t-il. Une étude de deux chercheurs de l’UTBM a notamment montrée que le déploiement de la filière en France a d’abord été traité par la presse régionale témoignant de cette dynamique locale autour de l’hydrogène, comme Le Trois le dévoile dans son dernier hors-série dédié à la filière hydrogène dans le nord Franche-Comté, publié en novembre 2022. Dans ce cadre, « nous avons besoin d’une impulsion et d’une conduite du changement à l’échelle locale », intime l’expert en innovation, sensible à la démarche conduite à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais).

Navi Radjou invite toutefois à ne pas sombrer dans le gigantisme. On ne pourra pas concurrencer la Chine. Il faut conserver cette dynamique locale, en créant une industrie « contributive » pour les territoires et non pas « extractive » et consommatrice. Il met aussi en garde sur le besoin de bien anticiper les usages, pour construire la demande. La voiture électrique est là depuis longtemps, mais elle ne représente toujours qu’une infime partie de la flotte mondiale. S’il y. une offre d’acteurs de l’hydrogène qui s’étoffe, il faut construire la suite de la chaine. « Il faut présenter l’hydrogène comme une meilleure solution, désirable, et non pas comme une alternative. » Et d’ajouter : « C’est l’incarnation qui est importante. » Une incarnation qui passe par des valeurs, des engagements sociaux, sociétaux et écologiques, au service des citoyens. Et les solutions doivent être au service d’un triptyque : les êtres humains ; le territoire ; et la planète.