Masque : des salariés de Téléperformance dénoncent des conditions de travail difficiles

Face à cette situation, une trentaine de salariés a débrayé ce mercredi, à 15 h, devant le site de Téléperformance de Belfort. Le syndicat ne remet pas en cause l’importance du port du masque. Par contre, il regrette que le leader des plateformes téléphoniques n’accompagnent pas mieux ses salariés. « Teleperformance se refuse à toutes dérogations au port du masque alors que cela est légalement possible dans les open space, en installant des plexiglas entre les positions et en procurant une visière », peste le syndicat dans un communiqué de presse.

Et de citer le protocole sanitaire publié par le Gouvernement, le 31 août : « Pour un département avec un taux d’incidence entre 11 et 50 pour 100 000 [niveau 2 du présent tableau], l’entreprise pourra définir une organisation où il est possible d’enlever le masque de façon ponctuelle au cours de la journée et dans certaines situations particulières de travail. Elle devra respecter les critères 1, 2, 3, 4 5 et 7. » Le Territoire de Belfort enregistre, au 29 août, un taux d’incidence de 24,3 %. « Ce taux représente le nombre de nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués par une PCR SARS-CoV-2 survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées (J-9 à J-3), rapportés au nombre d’habitants de chaque département », explique Santé Publique France.

Le syndicat regrette que cette situation n’ait pas été anticipée par l’employeur. Il réclame également des pauses supplémentaires, « pour que l’on puisse respirer un peu », mais surtout que « l’on cesse la pression sur les indicateurs », insiste le délégué syndical.