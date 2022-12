Lisi : l’usine de Delle lauréate d’un appel à projet pour répondre à la crise automobile 

10 nouveaux lauréats viennent d’être annoncés sur l’appel à projets « Diversification des sous-traitants de la filière automobile » en Bourgogne-Franche-Comté. Parmi eux : l’entreprise Lisi Automotive Former, localisée à Delle. Un site spécialisé dans la production de fixations vissées pour l’automobile (constructeurs et équipementiers). Les principaux procédés de fabrication sont la frappe à froid, le roulage, le traitement thermique et le contrôle qualité à 100%. Elle se voit attribuer une aide de 916 500 euros.

L’appel à projet a été lancé dans le cadre du plan de Relance 2030, explique la préfecture du Territoire de Belfort.« La filière automobile fait face à de profonds bouleversements liés aux enjeux environnementaux et sociétaux, aggravés par l’impact des crises sanitaires et russo-ukrainiennes », écrit-t-elle. Cela a poussé l’Etat à s’engager d’autant plus en mettant des moyens conséquents pour accompagner cette crise. L’objectif fixé par le président de la République, est de produire, en France, 2 millions de véhicules électriques d’ici à 2030.

L’appel à projet, auquel a répondu Lisi, visait à soutenir les projets de diversifications et d’investissements, portés par des sous-traitants de la filière automobile qui souhaite diversifier leurs activités au sein de la filière pour produire des solutions essentielles à la mobilité, ou qui diversifient leurs activités pour se positionner sur d’autres secteurs hors automobile tels que l’aéronautique, le ferroviaire, le nucléaire ou encore l’hydrogène. « Les entreprises ciblées par cet appel à projets devront avoir réalisé au moins 15% de leur chiffre d’affaires dans la filière automobile au cours des deux dernières années », est-il précisé.

Dans son cas, l’entreprise Lisi Automotive Former a été sélectionnée pour son projet Transformation Delle qui vise à répondre à la nouvelle typologie des fixations destinées aux véhicules électriques (vis longues et fines et ajout d’un manchon étanche) en modernisant le parc machine, en améliorant la compétitivité du site (industrie 4.0) tout en respectant les exigences de propreté exigées par les donneurs d’ordre.

C’est la deuxième fois que l’entreprise est lauréate. Elle la déjà été en 2020, sur le projet AAP France Relance « Fonds de Modernisation Automobile» à hauteur de 800 000 euros pour son projet de production de vis Leadscrew (920 000 euros d’investissements), toujours dans le cadre du développement de nouveaux programmes destinés aux véhicules hybrides et électriques.