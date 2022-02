Les violences urbaines ternissent l’horizon des cités du pays de Montbéliard

L’extrême droite tente d’exploiter ces débordements. Le chef de file régional du RN, Julien Odoul, s’affiche sur les réseaux sociaux à chaque épisode de violences. « Il faut reconquérir radicalement le terrain et persécuter judiciairement les racailles », déclare-t-il. Guy, cariste de 59 ans, exprime un sentiment d’insécurité. Lui-même « évite le soir » pour rendre visite à sa mère dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. S’il a longtemps voté RN, il s’intéresse désormais au « discours sur la sécurité d’Eric Zemmour ». Une voisine, qui évite d’envoyer ses garçons à la boulangerie de peur qu’ils « tombent dans les trafics », regrette cette insécurité. « C’est dommage pour le quartier, parce qu’il y a tout pour être bien : des services publics, le collège, la piscine, les commerces… » Mais sa principale préoccupation reste néanmoins l’économie et l’emploi, comme pour l’amie qui l’accompagne et qui « revotera Macron, parce qu’il a aidé les entreprises pendant la crise sanitaire ».

La police nationale, elle, s’est réorganisée, avec plus d’effectifs sur le terrain, des formations sur les armes intermédiaires et l’intervention dans les quartiers, explique le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) du Doubs, Yves Cellier. Et il observe que concrètement, « les violences urbaines sont en repli » dans le secteur de Montbéliard en 2021, mais « les jets de projectiles sur les policiers sont en hausse ». La procureure de Montbéliard, a mis en place un Groupe local de traitement de la délinquance et de lourdes peines de prison ferme ont été prononcées pour ces violences urbaines par le tribunal. « Quand on arrive à identifier deux ou trois leaders et à apporter une réponse pénale ferme, on voit que la situation se calme », constate Ariane Combarel. Signe selon elle que « l’espoir d’améliorer la situation existe ».