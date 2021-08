Les mercredis du château : une première soirée rythmée par l’inquiétude et l’espoir

Chaque année, le stress est présent pour François Lanneau, programmateur de l’association Bonus Track : « On a toujours un peu peur avant une reprise de saison. Mais là, on a eu des embûches supplémentaires ». Le mauvais temps, tout d’abord. Avec de la pluie et 15 degrés annoncés, les conditions sont loin d’être optimales. « On a fait le choix de se rabattre sur la salle des fêtes. Mais niveau son, on ne sait pas ce que ça va donner », confie le programmateur. Deuxième difficulté : le passe sanitaire. Ce sera la première année et la fréquentation des endroits soumis au passe sont pour le moment en net baisse. Par rapport à cela, François Lanneau annonce son inquiétude : « On est pleins de questions. On a tout fait pour rouvrir. On a suivi l’avancée de tous les décrets. On a envie, on a besoin d’avoir un retour positif de la part des gens. Les concerts sont gratuits. Donc pour nous, notre billetterie, c’est la reconnaissance. » Il poursuit : « Mais on voit bien avec les manifestations à Belfort que le public risque de nous bouder un peu à cause du passe. » Les inquiétudes sont présentes.