Le vélo a sa place à Belfort, mais on peut encore mieux faire

À Belfort, le climat pour les vélos est donc « plutôt favorable » pour reprendre le terme du baromètre (résultats complets ci-dessous). Et la cité du Lion obtient la note de 3,63 sur 6. Soit, un C… « Quand on est 3e, on ne peut pas avoir un C », s’étonne toutefois Matthieu Horvat, un actif de l’association. Et un cycliste quotidien. Cela démontre surtout qu’il y a encore des progrès à faire. En France. Et à Belfort. « Depuis 2017, pas grand-chose n’a changé », déplore l’association. Les points noirs sont toujours là : la rue Foltz, qui longe les rails depuis la Pépinière jusqu’à la gare ; l’avenue Jean-Jaurès ; les coupures des pistes, comme au niveau du pont de la maison du Peuple, alors que les pistes s’arrêtent en bas, ou au square du Souvenir, fermé le soir et la nuit ; l’avenue du Maréchal-Juin ; la difficulté de traverser, à vélo, la Savoureuse ou les rails ; ou encore l’avenue des 3-Chênes. À rebours, Matthieu Horvat et Michèle Greif saluent la piétonisation du quai Valet, la suppression d’une voie voiture avenue d’Altkirch, à proximité du pont Richelieu, près du cinéma, et l’installation d’un double sens de circulation pour les vélos. Ils saluent aussi l’accès au conservatoire. Pourtant, ils estiment que l’on ne va pas assez loin. Et regrettent que l’on renvoie systématiquement les investissements des vélos à des coûts : « On ne se pose pas la question quand c’est pour la voiture », tance Michèle Greif.