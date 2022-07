Le réseau Optymo gratuit pendant les épisodes de pollution

Pour Optymo, c’est aussi l’occasion de « faire changer les comportements », relève le directeur, en encourageant les habitants à utiliser les réseaux de transport en commun. L’augmentation du prix du carburant peut aussi encourager à changer ses moyens de déplacement. Cette décision s’inscrit dans une politique globale du syndicat de diminuer son empreinte carbone. En 2023, sa flotte de bus urbains comptera 7 bus roulant à l’hydrogène-énergie. « Et nous sommes déjà dans les discussions pour acheter les 20 prochains, prévus pour 2025. » Avec ces 27 bus, ce seront 3 000 tonnes de CO2 qui ne seront pas rejeté dans l’atmosphère. Et en 2025, la flotte Optymo sera composée à 50 % de véhicule zéro émission.

Sur les cinq dernières années, on a observé, annuellement, une à deux périodes de pollution, allant de un à quatre jours rappelle l’ATMO Bourgogne-Franche-Comté. « Les polluants incriminés étaient l’ozone (été 2019) et les particules (en février et mars 2018, mars 2020, février 2021, janvier 2022) », détaille Élise Darlay, chargée de communication à ATMO Bourgogne-Franche-Comté. « En termes d’épisodes de pollution, les années se suivent mais ne se ressemblent pas, prévient-elle, avant d’expliquer : Au-delà de l’impact de nos activités sur les émissions de polluants dans l’atmosphère (trafic routier, chauffage résidentiel, industrie, agriculture…) et parfois de phénomènes naturels (poussières sahariennes, éruptions volcaniques), la météo joue un rôle prépondérant dans le transport et la transformation des polluants. Ainsi, entre un hiver très doux et un hiver très rude, ou entre un été maussade et un été caniculaire, nous n’observerons pas les mêmes phénomènes en termes de pollution atmosphérique. »

Quotidiennement, Optymo assure entre 33 et 35 000 voyages.