Le nord Franche-Comté veut attirer une usine d’électrolyseurs de McPhy

« Nous sommes très actifs », confirme Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui ne veut pas non plus s’étendre. « Les dossiers de cette importance ne se discutent pas entre deux portes », prévient-elle. Mais d’ajouter : « Nous avons un écosystème qui intéresse. » Et Damien Meslot et Marie-Guite Dufay confirment travailler main dans la main sur ce dossier. « Tout le monde est sur le pont », conclut la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté.

En juillet 2020, la métropole de Dijon a signé un contrat avec McPhy, pour le déploiement de toute une infrastructure hydrogène, permettant d’alimenter dans un premier temps une flotte de 27 bus, 9 bennes à ordures ménagères et une quinzaine de véhicules légers.