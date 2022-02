Le nord Franche-Comté, terre de renaissances

« Le pays était ruiné, sans bétail, ni semi quasi en toutes ses parties, et les villages étaient abandonnés par la crainte et l’horreur des gens d’armes [soldats] auxquels en divers lieux les paysans avaient pensés à résister, ce qui leur avait coûté l’incendie de leurs villages, les meurtres de leurs enfants, le viol de leur femme par les nations septentrionales et barbares. […] La postérité ne le croira pas, les riches qui possédaient force chance et avaient au commencement des épargnes étaient épuisés [ruinés], les pauvres paysans étaient retirés dans les villes sans labeur, ni emploi, le blé rare se vendait partout à prix démesuré. […] Dans les villes, les chiens et les chats étaient morceaux délicats, puis les rats étant en règne [en vogue] furent requis. J’ai vu moi-même des gens biens couverts, relevés des rats morts dans les rues […] Enfin on en vient à la chair humaine… (1)»

Ce témoignage du Comtois Girardot de Nozeroy donne une horrible idée de l’une des plus sombres périodes de l’Histoire locale. Pendant la guerre de Trente Ans qui ensanglante l’Europe, notre région, possession des Habsbourg (sauf Montbéliard et l’est haut-saônois) est envahie par des troupes étrangères. Ces troupes vont décimer les habitants, détruire beaucoup d’infrastructures pendant ce qu’on appelle la guerre de Dix ans entre 1634 et 1644. Certains historiens estiment que 40% de la population franc-comtoise disparait. Belfort n’est pas en reste, les archives de l’époque montrent une chute de la natalité, une destruction de l’appareil productif avec le ravage des mines sous-vosgiennes. Montbéliard et sa région subissent une situation assez analogue.

La paix revenue en 1648, Belfort et le sud de l’Alsace deviennent français. La principauté de Montbéliard retrouve son indépendance. La reconstruction est très lente, s’étalant sur plusieurs décennies. Le célèbre ingénieur Vauban visite Belfort en 1675. Il y décrit en quelques mots une « villote de 122 maisons ». La ville est encore petite mais elle va connaitre un spectaculaire développement grâce à deux facteurs.

En premier lieu, l’intégration à la France se réalise par l’intermédiaire d’une famille nobles, les comtes de la Suze. Gaspard de Champagne va être un homme-clé dans le développement d’une activité de métallurgie à Belfort et ses environs. Quelques entrepreneurs issus de la bourgeoisie de l’époque se lancent dans l’activité comme Gaspard Barbauld. Originaire de la région d’Héricourt, il fonde en 1674 une forge à Grandvillars. Un siècle plus tard, Jean-Baptiste Migeon l’achète et commence l’épopée Vieille-Migeon Compagnie (VMC). Des quartiers nouveaux se développent comme celui du Fourneau à Belfort.

La région de Montbéliard n’est pas en reste A Audincourt, l’activité métallurgique est plus précoce puisque les métaux y sont exploités dès 1619. Les infrastructures sont détruites pendant la guerre avant d’être reconstruites avant 1650. Profitant du dynamisme économique retrouvé, les forges sont rénovées pour devenir parmi les plus importantes de la région. En 1670, plus de 650 000 livres de fer sont forgés.